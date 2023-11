Volleyballspielerinnen am Ball. Foto

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben ihre Siegesserie fortgesetzt. Das Team von Trainer Alexander Waibl gewann am Samstag in der Bundesliga nach hartem Kampf gegen den VfB Suhl Lotto Thüringen mit 3:2 (25:20, 24:26, 19:24, 25:21, 15:10) gewonnen. Es war der wettbewerbsübergreifend sechste Erfolg nacheinander.

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben ihre Siegesserie fortgesetzt. Das Team von Trainer Alexander Waibl gewann am Samstag in der Bundesliga nach hartem Kampf gegen den VfB Suhl Lotto Thüringen mit 3:2 (25:20, 24:26, 19:24, 25:21, 15:10) gewonnen. Es war der wettbewerbsübergreifend sechste Erfolg nacheinander.

Die Dresdnerinnen starteten vor 2908 Zuschauern konzentriert in die Partie, lieferten sich mit den Gästen von Beginn an einen offenen Schlagabtausch. Dabei konnte Dresden immer wieder die langen Ballwechsel für sich entscheiden. Suhl kämpfte sich nach der ersten technischen Auszeit heran, vor allem Diagonalangreiferin Marie Hänle (32 Punkte insgesamt) überwand mehrfach den gegnerischen Block. Doch der DSC blieb die Antwort nicht schuldig, punktete aus stabiler Annahme sehr variabel und auch die Block- und Feldabwehr stand sicher.

Auch im zweiten Durchgang schenkten sich beide Teams nichts. Dabei hatten sich die Elbestädterinnen bereits einen 18:13-Vorsprung erarbeitet, den sie aber aus der Hand gaben. Suhl steigerte sich im Block und wehrte über Hänle zwei Satzbälle der DSC-Damen ab und die Diagonalangreiferin, die vergangene Saison noch in Dresden aushalf, nutzte dann gleich die erste Chance für den VfB.

Diesen Schwung nahmen die Gäste mit und diktierten im dritten Abschnitt das Geschehen deutlich. Im vierten Satz lag Suhl schon mit 20:16 in Front, doch dann kämpfte sich Dresden auch dank einer Aufschlagserie von Sarah Straube in den Tiebreak, in dem die DSC-Damen die größeren Reserven hatten, bessere Lösungen im Angriff und eine starke Blockabwehr boten.

Volleyball-Bundesliga Instagram DSC-Homepage