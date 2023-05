Obwohl die Konkurrenz finanziell enteilt ist, will der Dresdner SC wieder Meister werden. Das größte Problem ist derzeit die Halle.

Trainer Alexander Waibl will den Dresdner SC trotz eines im Vergleich zur Konkurrenz geringeren Etats wieder zu einem Meisterkandidaten formen. "Ich möchte, dass wir das Ziel haben, ernsthaft um die Meisterschaft spielen zu können", sagte der Coach des Volleyball-Bundesligisten der "Sächsischen Zeitung" (Montag). Mittelmaß sei kein erstrebenswertes Ziel. "Ich möchte nicht, dass wir sagen: Wir sind ein Ostverein, wir haben keine Konzerne, es ist schwierig, mit den Mitteln von Stuttgart mitzuhalten", betonte der 55 Jahre alte Schwabe. In der aktuellen Saison war für den DSC im Playoff-Halbfinale Schluss.

Seit Jahren bemüht sich der Club um einen Namenssponsor, um mehr Einnahmen zu generieren. Ein weiteres Problem ist die eigene Halle, die nicht mehr zeitgemäß ist. "Wenn wir die Chance haben, einen Großen von einer Weltfirma in die Margon-Arena einzuladen und ihn dann in der Garderobe zum Essen empfangen und irgendwo einen Sitzplatz anbieten statt in einer Loge, werden wir zwangsläufig belächelt", sagte Waibl. Bereits vor zwei Jahren sollte das Thema Neubau in der Stadt angegangen werden.

Waibls Ziel ist es zudem, den eigenen Top-Nachwuchs zu halten. Zur neuen Saison wechselt Nationalspielerin Monique Strubbe nach Stuttgart. "Wir können die jungen Leute nur dauerhaft an uns binden, wenn wir finanzielle Mittel und sportliches Potenzial haben. Wenn wir nur eines von beidem haben, wird uns das nicht gelingen", sagte Waibl. Wenn man nur ausbilde, sei dies nichts anderes als ein Zulieferdienst für andere Teams. "Das kann ja nicht unser Ziel sein."

Website Dresdner SC Website Volleyball-Bundesliga