Dynamo Dresden bestreitet sein Trainingslager in der WM-Pause in der Türkei. Vom 12. bis zum 21. Dezember trainiert der Fußball-Drittligist in Belek, teilte Dynamo am Donnerstag mit. Dort sind auch zwei Testspiele vorgesehen. Die Winterpause startet in diesem Jahr wegen der Fußball-WM in Katar bereits Mitte November und damit deutlich früher als gewohnt. Das letzte Pflichtspiel bestreiten die Schwarz-Gelben am 16. November im Sachsenpokal-Achtelfinale gegen den VFC Plauen. Am 15. Januar empfängt die Mannschaft von Trainer Markus Anfang den SV Meppen zur ersten Partie des neuen Kalenderjahres in der 3. Liga.