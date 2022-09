Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen können sich über heiteres Wetter freuen. "Am Donnerstag sind zwar einige Wolken unterwegs, jedoch kommt es immer wieder zu sonnigen Abschnitten", teilte der Deutsche Wetterdienst am Morgen mit. Ein schwacher Nordostwind sorgt für Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad.