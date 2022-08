Die Menschen in Sachsen müssen sich auf einen sehr heißen Donnerstag einstellen. Es wird eine starke Wärmebelastung erwartet, wie der DWD am Donnerstag mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 35 und 37 Grad, in den höheren Lagen zwischen 29 und 34 Grad. Der Tag soll laut DWD sonnig mit nur wenigen Wolken werden. In der Nacht zum Freitag liegen die Temperaturen zwischen 22 und 18 Grad. Es werde klar oder gering bewölkt und trocken.