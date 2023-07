Der sächsische Europaabgeordnete Maximilian Krah strebt an die Spitze der AfD-Liste zur Europawahl. Der 46-Jährige kandidierte bei der Europawahlversammlung seiner Partei in Magdeburg am Samstag für den ersten Platz. Gegen ihn trat der weitgehend unbekannte Andreas Otti aus Berlin an.