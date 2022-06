Bei den Landratswahlen am Sonntag hat die AfD im Kreis Görlitz ihr bestes Ergebnis erzielt, landete aber trotzdem nur auf Platz 2. Die meisten Stimmen holte CDU-Kandidat Stephan Meyer. Mit 46,3 Prozent verfehlte er allerdings die absolute Mehrheit, so dass ein zweiter Wahlgang am 3. Juli erforderlich ist. Für den AfD-Landtagsabgeordneten Sebastian Wippel stimmten 35,5 Prozent der Wählerinnen und Wähler. Das war nach Auszählung der Stimmen in 383 von 388 Gemeinden in Sachsen das beste Ergebnis für seine Partei bei den Landratswahlen am Sonntag, wie am Abend aus einer Übersicht des Statistischen Landesamtes hervorging.