Amtsinhaber Dirk Hilbert (FDP) liegt bei der Oberbürgermeister-Wahl in Dresden vorne, hat eine absolute Mehrheit aber verfehlt. Er erhielt 32,5 Prozent der Stimmen, wie die Stadt am Sonntagabend nach Auszählung aller 538 Wahllokale bekanntgab. Hilbert trat für das Bündnis «Unabhängige Bürger für Dresden» an, das auch von der CDU unterstützt wird. Er ließ die anderen Kandidaten mit mehr als 13 Prozentpunkten Abstand deutlich hinter sich. Am Sonntag, 10. Juli, findet ein zweiter Wahlgang statt. Erst dann steht fest, wer künftig das Dresdner Rathaus regiert.