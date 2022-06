SPD-Kandidat Albrecht Pallas will bei der zweiten Runde der Oberbürgermeisterwahl in Dresden die Grünen-Kandidatin Eva Jähningen unterstützen. Wenn man sich das Gesamtergebnis anschaue, gebe es realistische Chancen, gemeinsam für einen Politikwechsel im Rathaus zu sorgen, schrieb Pallas am Sonntagabend bei Twitter. «Wie ich auch im Wahlkampf immer betont habe: Dieser Wechsel ist bitter nötig, damit Dresden nicht weiter zurückfällt.» Dresden brauche eine Oberbürgermeisterin, die die wichtigen Aufgaben in der Stadt anpacken könne. Dafür habe Eva Jähningen seine Unterstützung.