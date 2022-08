Für die Einsatzkräfte beim großen Waldbrand in der Sächsischen Schweiz haben die Filmnächte Dresden eine Dankeschön-Aktion organisiert. Die Helferinnen und Helfer waren am Samstagabend zur Filmvorführung eingeladen. Dort wurden sie auch beköstigt. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kam mit seiner Familie und zapfte Bier für die Gäste.

Wie eine Sprecherin der Veranstalter sagte, waren rund 300 Einsatzkräfte angemeldet worden. Sie kamen von der Feuerwehr, der Bergwacht und den verschiedensten Hilfsorganisationen von Deutschem Roten Kreuz bis zum Technischen Hilfswerk. Auf dem Programm stand der Film "Eingeschlossene Gesellschaft" von Sönke Wortmann.

Der Waldbrand im Nationalpark Sächsische Schweiz hatte die Einsatzkräfte rund dreieinhalb Wochen in Atem gehalten. Das Feuer war am 25. Juli in einem schwer zugänglichen Teil ausgebrochen. Erst am 19. August wurde der Katastrophenalarm in Bad Schandau aufgehoben.