In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist am Donnerstag mit deutlichen Einschränkungen im Bahnverkehr zu rechnen. "Es fährt so gut wie nichts", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagmorgen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte zu einem 20-stündigen Warnstreik bei der Deutschen Bahn aufgerufen.