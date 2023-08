Hohe Temperaturen werden besonders in Innenstädten häufig zur Qual. Im Sommer spenden Trinkbrunnen frisches Wasser - in Sachsens Großstädten allerdings nur an wenigen Orten. Das soll sich ändern.

Besonders in den Großstädten machen sommerliche Hitzewellen den Menschen zunehmend zu schaffen. In Sachsen sind Trinkbrunnen dennoch rar gesät. In Dresden spenden nach Angaben der Stadt aktuell lediglich neun Brunnen kostenloses Trinkwasser. Zuletzt sei ein Wasserspender im Hermann-Seidel-Park aufgestellt worden. Der Trinkbrunnen am Alaunplatz sei derzeit außer Betrieb. Perspektivisch sollen in der Landeshauptstadt weitere Standorte folgen.

Im Leipziger Stadtgebiet sind es nach Angaben der Leipziger Wasserwerke aktuell 20 Trinkwasserspender. Jedes Jahr sollen demnach zwei neue Brunnen an Standorten hinzukommen, über die die Leipziger zuvor mittels Online-Voting abstimmen können. Der Neueste sei Anfang Juli am Grünauer Skatepark Heizhaus eröffnet worden. Laut den Wasserwerken sollen in den kommenden Wochen vier weitere Trinkbrunnen in Naunhof, Großpösna, Borsdorf und am Neustädter Markt folgen.

In Chemnitz stellen unterdessen lediglich drei Brunnen am Marktplatz, an der Zentralhaltestelle und Am Wall frisches Trinkwasser zur Verfügung. Ein weiterer ist den Angaben der Stadt zufolge im Konkordiapark im Rahmen des Baus eines neuen Basketballfeldes geplant.

Trinkbrunnen Chemnitz Trinkbrunnen Leipzig Trinkbrunnen Dresden