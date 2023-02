Ein bedeckter Himmel und Regen erwartet die Menschen in Sachsen. Wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilte, beginnt der Tag wolkig. Von Westen her ziehen gebietsweise Schauer auf, im Erzgebirge regnet es kräftiger. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad. In der Nacht bleibt es bedeckt und es wird weiterhin Regen erwartet. Dabei kühlt es auf Temperaturen zwischen 3 und 6 Grad ab.

Der Freitag startet ebenfalls bewölkt und vereinzelt regnerisch. Am Nachmittag verbreitet sich der Regen, in den höheren Lagen fällt laut Vorhersage Schnee. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 9 Grad. Nachts halten sich die Wolken hartnäckig am Himmel, es treten immer wieder Schauer auf. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen -1 und 2 Grad.