Nach einem ungemütlichen Start in die Woche bessert sich die Wetterlage in Sachsen in Richtung Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, wird am Donnerstag ein Wechsel aus Sonne und Wolken erwartet. Demnach löst sich die Bewölkung am Morgen im Tagesverlauf zunehmend auf, und es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 15 Grad. Ein schwacher Südwind sorgt im Bergland für etwas kühlere Temperaturen von 8 bis 13 Grad.