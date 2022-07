Die neue Woche startet in Sachsen heiß, in den nächsten Tagen gehen Temperaturen aber langsam zurück. Am Montag werden laut Deutschem Wetterdienst noch einmal 33 bis 36 Grad erreicht, im Bergland 27 bis 33 Grad. In der Nacht zum Dienstag zieht von Westen her eine Gewitterfront durch. Dabei sind örtlich Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich.