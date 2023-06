Heiterer Samstag mit warmen Temperaturen in Sachsen

Am Samstag zeigt sich die Sonne in Sachsen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte, erreichen die Temperaturen 23 bis 26, im Bergland 18 bis 22 Grad. Die Meteorologen erwarten einen heiteren Tag mit Sonnenschein und Quellwolken, dabei bleibt es trocken.

Trocken geht es weiter in der Nacht zum Sonntag, örtlich ziehen am frühen Morgen jedoch Nebelfelder auf. Es kühlt auf 15 bis 8 Grad ab. Nach einem sonnigen Morgen ziehen am Sonntag Quellwolken auf. Dabei bleibt es aber weitgehend trocken im Freistaat. Die Höchsttemperaturen liegen bei 25 bis 29, im Erzgebirge 21 bis 24 Grad.

In der Nacht zum Montag stehen ein paar Wolken am Himmel, es bleibt bei 17 bis 14 Grad trocken. Der Montag wird bewölkt und nachmittags ziehen Schauer und Gewitter auf. Die Temperaturen erreichen 27 bis 31 Grad.

