Sachsens Arbeitsminister Martin Dulig sorgt sich vor den kommenden heißen Sommertagen um die Gesundheit der arbeitenden Menschen. Durch die zusätzliche Belastung durch Hitze und UV-Strahlung sinke die Leistungsfähigkeit des Körpers, teilte der SPD-Politiker am Sonntag in Dresden mit. "Darunter leidet die Konzentration, was zu einem erhöhten Unfallrisiko führen kann." In Sachsen arbeiten laut Dulig rund 218 000 Beschäftigte in Branchen, deren Tätigkeiten überwiegend im Freien stattfinden.