Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen sich in der kommenden Woche auf besonders hohe Temperaturen einstellen. "Wir können von einer Hitzewelle sprechen, weil an mehreren Tagen in Folge Temperaturen von 30 Grad und mehr erreicht werden", sagte Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Sonntag. Bereits am Montag komme sehr heiße Luft aus dem Mittelmeerraum von Westen heran und die Temperaturen steigen auf über 30 Grad.