Sommer extrem: Auch am Mittwoch sind die Temperaturen in Sachsen in die Höhe geklettert. Nach zwei starken Hitzetagen sieht es jetzt aber nach leichter Entspannung aus.

Das Hoch "Jürgen" hat Sachsen am Mittwoch erneut kräftig eingeheizt. Die Temperaturen überschritten schon am Vormittag vielerorts die 30-Grad-Marke. Der vorläufige Tageshöchstwert wurde mit 38,1 Grad Celsius zwischen 16.00 und 16.10 Uhr in Bad Muskau gemessen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Abend mitteilte. In den kommenden Tagen soll es etwas kühler werden.