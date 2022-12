Dieses Jahr gibt es keine weiße Weihnacht in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. An Heiligabend werden stattdessen ein bewölkter Himmel und vereinzelte Regenschauer erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In Sachsen-Anhalt kann dafür zeitweise mit etwas Sonnenschein gerechnet werden. In Sachsen weht ein böiger Südwestwind.