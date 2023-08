Das Ende der Woche bleibt bewölkt in Sachsen. Am Samstag wird es wolkig bis stark bewölkt mit einzelnen Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Zum Abend hin kann es in der Oberlausitz von Osten her zu Regen kommen. In Westsachsen schließt der DWD zum Abend hin Gewitter mit Starkregen nicht aus. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 bis 22 Grad, im Bergland bei 12 bis 18 Grad.