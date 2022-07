Die anhaltende Trockenheit macht nicht nur Bauern zu schaffen. Auch in den Parkanlagen des Freistaates muss vorgesorgt werden, damit die Bäume keinen Schaden nehmen.

Die staatlichen Parks in Sachsen bangen angesichts der Trockenheit um ihren wertvollen Baumbestand. "Wir stehen vor der größten, existenzgefährdenden Herausforderung für unsere historischen Parkanlagen. Entwickelt sich das Klima weiterhin so wie in den vergangenen Jahren, werden die seit Jahrhunderten gewachsenen Gartendenkmale nicht in der bisherigen Form zu halten sein", sagte Schlösserland-Direktor Christian Striefler der Deutschen Presse- Agentur.