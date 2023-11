Zur Mitte der Woche wird in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen regnerisches Wetter erwartet. Insbesondere in Thüringen und Sachsen-Anhalt sei am Mittwoch mit Niederschlag zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Gegen Abend wird es auch von Nordsachsen bis zur Elbe Regen geben können.