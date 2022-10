Nach einem heiteren Start in die Woche müssen sich die Menschen in Sachsen auf einen Wetterumschwung einstellen. Der Dienstag startet nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit einer dicken Wolkendecke und vereinzelten Schauern. Am Vormittag kann es zu örtlichen Starkregen kommen. Eine Kaltfront sorgt für Temperaturen zwischen 16 und 18 Grad. Im Bergland liegen die Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad.