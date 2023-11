Auf Sachsens höchstem Gipfel, dem 1215 Meter hohen Fichtelberg, ist am Samstag Schnee gefallen. Bis zum Nachmittag seien zwischen drei und fünf Zentimeter Neuschnee zu erwarten, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig. Wegen der noch warmen Böden werde die weiße Pracht allerdings nicht lange liegenbleiben, sondern wieder wegschmelzen. Schon vor vier Wochen hatte es auf dem Fichtelberg zum ersten Mal in diesem Herbst geschneit.