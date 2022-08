Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen dürfen sich über einen sommerlich warmen Dienstag freuen. Es bleibt den ganzen Tag trocken und sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Nachmittags können sich demnach zwar örtlich einzelne Wolkenfelder bilden, mit Regen sei aber dennoch nicht zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 26 bis 29 Grad. In der Nacht kühlt es dann wieder angenehm ab, auf 12 bis 15 Grad. Das warme Sommer-Wetter soll sich auch für den Rest der Woche fortsetzen, so der DWD. Es bleibe sonnig und trocken - mit Temperaturen, die auch immer wieder auf über 30 Grad klettern.