Mit etwas Sonne, Regen und langsam steigenden Temperaturen geht es in Sachsen auf Ostern zu. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, wird es am Gründonnerstag bei bis zu acht bis elf Grad meist heiter. In der Nacht ziehen von Osten her Wolken auf und es wird bei Null bis minus vier Grad, im Bergland sogar bis minus sechs Grad, ziemlich frostig.