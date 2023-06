Die Menschen in Sachsen können sich auf ein sonniges Wochenende mit Temperaturen bis 29 Grad Celsius einstellen. Am Freitag soll es nachmittags und abends vereinzelte Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und kleinförmigem Hagel geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Der Freitagmorgen werde hingegen meist heiter und etwas wolkig. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 29 Grad, in den höheren Lagen bei 16 bis 24 Grad. In der Nacht zum Samstag soll es gering bewölkt werden, aber trocken bleiben. Die Temperaturen fallen auf 16 bis 10 Grad.

Die Menschen in Sachsen können sich auf ein sonniges Wochenende mit Temperaturen bis 29 Grad Celsius einstellen. Am Freitag soll es nachmittags und abends vereinzelte Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und kleinförmigem Hagel geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Der Freitagmorgen werde hingegen meist heiter und etwas wolkig. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 29 Grad, in den höheren Lagen bei 16 bis 24 Grad. In der Nacht zum Samstag soll es gering bewölkt werden, aber trocken bleiben. Die Temperaturen fallen auf 16 bis 10 Grad.

Am Samstag wird es laut DWD sehr sonnig. Nachmittags können in den höheren Lagen Schauer auftreten. Die Höchsttemperaturen liegen bei 25 bis 29 Grad, in den höheren Lagen bei 20 bis 24 Grad. In der Nacht zum Sonntag werden es 18 bis 14 Grad.

Der Sonntag wird heiter bis wolkig, ohne Regen. Die Höchstwerte reichen ebenfalls von 25 bis 29 Grad, in den höheren Lagen von 20 bis 25 Grad. Es weht ein schwacher Wind. Die Tiefsttemperaturen in der Nacht zum Montag sinken auf 14 bis 9 Grad.

Wetterbericht DWD