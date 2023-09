Mit viel Sonne und hohen Temperaturen bleibt der Spätsommer den Sachsen auch am Wochenende erhalten. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, werden am Freitag maximal 28 bis 31 erwartet, im Bergland 23 bis 28 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind. Die Nacht zum Samstag wird klar. Vereinzelt muss bei 16 bis 9 Grad mit Nebel gerechnet werden. Auch am Samstag und Sonntag scheint bei bis zu 32 Grad meist die Sonne. Im Bergland ziehen am Sonntag vereinzelt Quellwolken auf. Es bleibt aber trocken.