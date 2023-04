Die Menschen in Sachsen erwartet ein unruhiges Aprilwetter mit Gewitter und Windböen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, beginnt der Tag mit einem wolkenreichen Himmel und Regen. Ab Mittag treten neben örtlichen Schauern auch Gewitter auf. Dabei kommt es zu stürmischen Böen in den Kammlagen - bei Höchsttemperaturen zwischen 12 und 14 Grad. Nachts klart der Himmel dann auf und der Wind klingt ab. Es bleibt regenfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus einem und drei Grad.