Die Temperaturen haben am Mittwoch in Sachsen schon am Vormittag an vielen Orten die 30-Grad-Marke überschritten. Spitzenreiter sei Klitzschen bei Torgau mit 33,2 Grad gewesen, sagte der Meteorologe Peter Zedler vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Die Tageshöchstwerte werden aber erst am frühen Abend erreicht. Der DWD rechnete mit Spitzenwerten um die 39 Grad in Sachsen.