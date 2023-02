Mit vielen Wolken, teils neblig und sehr mild startet die neue Woche in Sachsen. Ab dem Montagmittag lockert der Himmel von Süden und Westen her auf und die Sonne kommt zum Vorschein, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig am Montag mitteilte. Bei sieben bis zehn Grad, im Bergland vier bis sieben Grad, bleibt es niederschlagsfrei.

Mit vielen Wolken, teils neblig und sehr mild startet die neue Woche in Sachsen. Ab dem Montagmittag lockert der Himmel von Süden und Westen her auf und die Sonne kommt zum Vorschein, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig am Montag mitteilte. Bei sieben bis zehn Grad, im Bergland vier bis sieben Grad, bleibt es niederschlagsfrei.

Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, wird es am Dienstag bei vier bis neun Grad westlich der Elbe meist heiter. Sonst bleibt es meist stark bewölkt, doch niederschlagsfrei. Am Mittwoch zeigen sich nach der Auflösung von Nebel- und Hochnebelfeldern am Himmel nur dünne Schleierwolken. Die Temperaturen steigen auf sechs bis zehn Grad.

Wetter Sachsen