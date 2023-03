Die Menschen in Sachsen müssen mit einem bewölkten und regnerischen Tag rechnen. Morgens fällt in der Dübener Heide noch Schnee, im Tagesverlauf aber regnet es in ganz Sachsen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Die Höchsttemperaturen bewegen sich den Angaben zufolge zwischen fünf und acht Grad. Vor allem im Bergland und in Kammlagen wird es windig, auf dem Fichtelberg kommt es zu Sturmböen.