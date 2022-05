Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen am Wochenende ihre Regenschirme gut festhalten, denn es erwarten sie einige nasse und sehr windige Tage. Bereits der Freitag wird regnerisch, mit Windböen und nur wenigen Sonnenstrahlen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Samstag bekommen dann nur die Frühaufsteher ein wenig Sonne ab, da es voraussichtlich bereits am Vormittag zuzieht und dann immer wieder Regenschauer zu erwarten sind. Die Höchsttemperaturen bewegen sich bei 15 bis 17 Grad. Auch der Sonntag wir ähnlich windig und verregnet. In den Nächten wird es kalt bei Tiefstwerten von fünf bis acht Grad.

Die neue Woche wird aber wieder sommerlicher. Bereits am Dienstag soll es wärmer werden und in der zweiten Wochenhälfte sind Temperaturen von 25 bis 27 Grad zu erwarten.