In Sachsen ist es am Sonntag so heiß wie noch nie im Juni gewesen. Mit 39,2 Grad wurde in Dresden-Strehlen ein neues Allzeithoch gemessen, wie eine Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst auf Anfrage sagte. An weiteren fünf Messstationen im Freistaat lagen die Werte über dem bisherigen Hitzerekord für diesen Monat, der am 26. Juni 2019 mit 38,6 Grad in Bad Muskau (Landkreis Görlitz) gemessen wurde.