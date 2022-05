Sachsen kann sich in der kommenden Woche auf sommerliche Temperaturen freuen. Ab Dienstag sind vor allem in Nordsachsen und in der Oberlausitz Temperaturen von bis zu 27 Grad möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig am Samstag mit. Die Woche beginnt am Montag zunächst freundlich mit bis zu 23 Grad mit viel Sonne und nur lockeren Quellwolken.