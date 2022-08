Kleinere Unwetter und viel Regen ziehen am Samstag über Sachsen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstagmorgen mitteilte, startet der Tag in Sachsen mit vielen Wolken. Im Verlauf des Tages werden kräftige Schauer erwartet, die mit lokalen Unwettern einhergehen. Laut DWD ist ganz selten mit Hagel und Sturmböen zu rechnen. Die Temperaturen am Tag liegen zwischen 20 und 23 Grad. Abends klingt der Regen dann ab und es kühlt auf Werte zwischen 12 und 15 Grad ab.