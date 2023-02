Milde Temperaturen und Wind erwarten die Menschen in Sachsen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, startet der Tag mit lokalen Schauern, die im Laufe des Vormittags abklingen. Hier und da blickt auch die Sonne durch. Gebietsweise kommt es zu Windböen, auf dem Fichtelberg werden Sturmböen erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 13 Grad. In der Nacht ziehen dichte Wolken auf und es regnet vor allem in Ostsachsen - es kühlt auf Werte zwischen zwei und sechs Grad ab.