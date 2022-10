Die Menschen in Sachsen dürfen sich zum Wochenstart auf weiter mildes Herbstwetter freuen. Für Montag werden zwar viele Wolken und weniger Sonne als am Sonntag erwartet, dafür steigen die Temperaturen auf bis zu 22 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag auf Anfrage mitteilte. Dazu wehe ein lebhafter Wind.