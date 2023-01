Winterlich und grau geht es in das letzte Januarwochenende in Sachsen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, wird für den Freitag bei bedecktem Himmel und Temperaturen von null bis zwei Grad zeitweise leichter Schneefall oder Schneeregen vorhergesagt. Im Bergland herrscht minus vier bis null Grad Frost.