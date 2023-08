Der Freistaat fördert die Verbesserung der Trainigs- und Wettkampfbedingungen an der Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg (Osterzgebirge). Innenminister Armin Schuster (CDU) übergab am Mittwoch laut Mitteilung einen Bescheid über 328.000 Euro an den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als Eigentümer. Mit dem Geld sollen die Überdachung des Bahnkörpers ausgebaut und ein Übergang geschaffen werden.