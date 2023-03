In Sachsens Skigebieten können sich Wintersportler am Mittwoch über Neuschnee und gute Bedingungen freuen. Der erneute Wintereinbruch sorgte laut dem Deutschen Wetterdienst für bis zu zehn Zentimeter Neuschnee. Auch im Flachland hat es geschneit: In Leipzig rund neun Zentimeter, in Dresden bis fünf Zentimeter.

Auf dem höchsten Berg Sachsens, dem Fichtelberg, liegen aktuell rund 55 Zentimeter Schnee - und es schneit weiter, hieß es von der Fichtelberg Schwebebahn. Die Bedingungen seien super, der Skibetrieb laufe weiterhin gut.

Auch in Eibenstock (Erzgebirgskreis) ist die Schneedecke nach Angaben der Skiarena Eibenstock aktuell etwa 60 Zentimeter hoch. "Zum Skifahren ist es gerade wunderschön", hieß es am Mittwoch. Ob es einen erhöhten Ansturm am Wochenende gibt, hänge aber vom Wetter ab und bleibe abzuwarten.