Die estnische Firma Skeleton Technologies expandiert in Sachsen. In Markranstädt bei Leipzig soll ein zweiter Produktionsstandort für Superkondensatoren entstehen.

Die Unternehmen Skeleton Technologies und Siemens errichten in Markranstädt bei Leipzig eine neue Fabrik für Superkondensatoren. Die Produktion solle bereits Ende 2023 beginnen, teilte Skeleton Technologies am Dienstag mit. Geplant sei dort die Herstellung von 12 Millionen Superkondensatoren jährlich. Dabei handelt es sich um Speicher, die schneller Energie aufnehmen und abgeben können als herkömmliche Batterien. Sie werden unter anderem im Automobilbau, in Stromnetzen und in der Industrie benötigt.