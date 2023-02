Die Wirtschaftsentwicklung in Sachsen ist einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer zufolge weiter ungewiss. Trotz leichter Verbesserungen gebe es keinen Anlass zur Euphorie, mahnten die Kammern am Dienstag. Die Konjunktur befinde sich aufgrund der vielfältigen Risiken und Unwägbarkeiten weiter in unsicherem Fahrwasser.