Die Corona-Pandemie hat deutliche Spuren in der sächsischen Tourismusbranche hinterlassen. Mitte 2021 zählte sie nach Berechnungen des Statistischen Landesamtes noch rund 61.700 Beschäftigte mit Sozialversicherungspflicht. Bezogen auf dem gleichen Zeitpunkt des Vorjahres waren das 3,4 Prozent weniger, teilte die Behörde am Dienstag in Kamenz mit. In der Gesamtwirtschaft stieg die Zahl dagegen um 0,9 Prozent.