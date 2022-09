Auf einer Tour durch Sachsen will Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) verschiedene Unternehmen des Freistaats kennenlernen. Vom 7. bis zum 9. September besuche der Minister insgesamt 14 Unternehmen und Netzwerke in den Landkreisen Bautzen, Görlitz und Mittelsachsen sowie in den Großstädten Dresden und Chemnitz, teilte das Wirtschaftsministerium in Dresden mit. Diese zeigten beispielhaft, wie innovativ, international und interdisziplinär die sächsische Wirtschaft aufgestellt sei.