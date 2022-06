Der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hat für eine höhere Tarifbindung im Freistaat geworben. Bei einer Debatte im Landtag nannte er einen hohen Anteil an Tariflöhnen als Bedingung für die Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft. «Glaubt denn wirklich jemand, dass wir unser Arbeits- und Fachkräfteproblem mit niedrigen Löhnen bearbeiten werden?» Der Arbeitsmarkt habe sich komplett verändert. Es gebe keinen «Arbeitgeber-Markt» mehr, sondern einen «Arbeitnehmer-Markt». Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer würden ihren Preis genau kennen. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums arbeiteten 2021 in Sachsen nur 42 Prozent der Beschäftigten in Betrieben mit Tarifvertrag.