Mit einer Delegation aus Unternehmern und Wissenschaftlern geht Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) in der kommenden Woche in Ostasien auf Werbetour für Sachsens Wirtschaft und Forschung. Bei den Terminen in Japan und Südkorea geht um Kooperationen im Bereich Mikroelektronik, alternative Antriebstechnologien und Batterien sowie neue Lieferketten zur Reduktion von Abhängigkeiten. In der jetzigen geopolitischen Situation müsse Sachsen enger mit Staaten zusammenarbeiten, die "unsere demokratischen Werte und Ansichten teilen" und vor ähnlichen Herausforderungen stehen, sagte Dulig laut Mitteilung vom Freitag in Dresden. Es gehe um Klimawandel, erneuerbare Energien oder die Sicherung des Fach- und Arbeitskräftebedarfs.