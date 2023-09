Aquarelle in Stoff, Pflegedienst per E-Bike und solidarische Landwirtschaft - drei erfolgreiche innovative Unternehmensideen sind am Freitagabend mit dem Sächsischen Gründerinnenpreis 2023 gewürdigt worden. Die mit je 5000 Euro dotierten Auszeichnungen gingen an die Dresdnerin Stephanie Friedemann und ihre Firma "Finie & Fasel", das von vier Frauen geführte Unternehmen Pflegeimpuls Dresden gGmbH sowie Ramona Kempf und ihr SoLaWi Baum-Frucht-Gemüse aus der Nähe von Riesa. Gleichstellungsministerin Katja Meier (Grüne) lobte sie unter Verweis auf deren wachsende Netzwerke als beispielhaft "auch für demokratische Kultur". Sie sei zuversichtlich, "was die Zukunft der weiblichen Unternehmensgründungen in Sachsen angeht". Insgesamt hatten sich diesmal 75 Unternehmerinnen um die seit 2008 vergebene Auszeichnung beworben.