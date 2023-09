Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die von Max-Planck-Instituten (MPI) in den vergangenen 30 Jahren geleistete Forschungsarbeit in Sachsen gewürdigt. Der Freistaat setze seit seiner Wiedergründung 1990 "ganz gezielt auf Bildung und Wissenschaft, denn kluge Ideen, internationale Zusammenarbeit und Forschung sorgen mit dafür, dass unser Wohlstand wachsen kann", sagte er laut Mitteilung am Montag beim Festakt der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) in Dresden. Unter deren Dach werde eine "herausragende wissenschaftliche Arbeit" geleistet, sie seien "enorm wichtige Impulsgeber für Innovationen" und trügen mit ihrer Arbeit dazu bei, den Forschungs- und Wissenschaftsstandort Sachsen zu stärken.